"Quem fala em eleitoralismo é quem conta ter eleições mais cedo": Montenegro diz que instabilidade política e culpa da oposição

Luís Montenegro garante que não quer eleições antecipadas e está pronto para governar quatro anos. No encerramento da Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide, o primeiro-ministro acusou a oposição de ser um fator de instabilidade e assegurou estar disponível para negociar o Orçamento, mas com respeito pelo programa do Governo.