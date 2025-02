Quem tem médico de família está satisfeito, mas utentes apontam o dedo a consultas urgentes

Há falta de médicos de família, mas os que existem estão dentro dos parâmetros de exigência dos utentes. Esta é uma das principais conclusões do último inquérito da Deco sobre a satisfação dos portugueses com os cuidados de saúde que são prestados pelos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Mas há um problema que parece ser transversal: nem sempre é fácil conseguir uma consulta em tempo considerado razoável, sobretudo se for urgente.