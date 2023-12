Queria transformar Portugal num país do conhecimento, mas a insolvência da Farfetch pode acabar com a Fundação José Neves

Aos 49 anos, José Neves ficou conhecido mundialmente pelo seu empreendedorismo. Foi no norte do país que começou por desenhar sapatos da marca Swear, levou-os até Londres, a sua primeira montra mundial. E foi a partir da capital inglesa que se tornou num imperador do mercado online dos bens de luxo.

A determinado momento do crescimento, José Neves criou também uma fundação com o seu nome. Tinha o objetivo de transformar portugal numa sociedade do conhecimento. Agora, no entanto, até o futuro da fundação é uma incógnita.