"Querido Cristiano", diz o Real Madrid. E não foi o único clube a dizer coisas queridas

Cristiano Ronaldo celebra esta quarta-feira 40 anos. As comemorações vão ser em Riade com a família e os amigos mais próximos. A mãe e as irmãs já viajaram para a Arábia saudita para participarem na festa. Do mundo do futebol, as mensagens chegam dos clubes nos quais Ronaldo brilhou e de figuras que o acompanharam durante a carreira