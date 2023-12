Questionado sobre o caso das gémeas, Nuno Rebelo de Sousa escolhe o silêncio

O filho do Presidente da República e a mulher chegaram esta quarta-feira a Lisboa, mas tentaram passar despercebidos. Depois do PS ter chumbado a proposta do Chega para ouvir Nuno Rebelo de Sousa no Parlamento, a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) bem tentou colocar-lhe as perguntas que se impõem. Mas a única resposta foi o silêncio absoluto.