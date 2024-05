Raisi morreu. No Irão dizem que "alcançou a alta posição do martírio quando estava a caminho de servir o povo"

Ninguém sobreviveu à queda do helicóptero de Ebrahim Raisi, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amirabdollahian. Horas depois de difíceis buscas - sobretudo pelas complexas condições meteorológicas - a televisão estatal confirmou que o “presidente da República Islâmica do Irão, Ebrahim Raisi, alcançou a alta posição do martírio quando estava a caminho de servir o povo”.