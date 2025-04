Ranking das escolas: “Temos de introduzir outros critérios para haver mais justiça nesta comparabilidade”

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas analisa o ranking das escolas, divulgado esta sexta-feira, e diz que é preciso “analisar um critério mais abrangente” do que as médias dos alunos, uma vez que, diz, há fatores de desigualdade entre escolas públicas e privadas - e até entre escolas públicas entre si. A título de exemplo, Filinto Lima fala da diferença que as explicações podem ter nos resultados