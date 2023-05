Recado ao Governo: “Não se pode dizer que se conta com os bombeiros e depois tenta-se esconder documentos estratégicos”

Comandante Jorge Mendes, comentador da CNN Portugal, analisa o risco de incêndio em Portugal. “Basta haver um pico de temperatura para que, por atos de negligências, as pessoas se esqueçam que, apesar de estarmos em abril, o mato possa arder com facilidade”, descreve. O especialista reconhece a existência de mão criminosa na origem de alguns dos fogos deste fim de semana. O Comandante Jorge Mendes lamenta que continue a faltar uma estratégia de prevenção para os incêndios, com o Governo sem falar com os bombeiros e a “tentar esconder documentos estratégicos”.