Recebeu uma multa em Guimarães? Cuidado, pode ser falsa

A Polícia Municipal de Guimarães alerta os condutores para a circulação de falsas multas de estacionamento na cidade. Estas multas não oficiais já levaram a diversas queixas. A Câmara Municipal publicou imagens comparativas para ajudar os cidadãos a identificar as diferenças. O vereador com o pelouro da Polícia Municipal da Câmara de Guimarães Nélson Felgueiras explica que as queixas começaram a surgir há cerca de dois meses