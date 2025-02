Recorde para a extrema-direita e vitória para os conservadores: houve eleições na Alemanha

Na Alemanha, os conservadores da CDU ganharam as eleições deste domingo com perto de 29% dos votos, segundo as projeções da televisão pública ZDF. Mas a história faz-se no segundo lugar: a extrema-direita ganhou terreno e as projeções apontam para uma duplicação dos votos, chegando aos 20%. Um outro recorde também para o SPD, mas em sentido contrário, depois de ter tido o pior resultado de sempre: as projeções dão apenas 16,5% dos votos ao partido do atual chanceler Olaf Scholz.