A onda de calor que afeta a Europa e boa parte do mundo levou os líderes das duas maiores economias do planeta a encontrarem-se para debater políticas que permitam reduzir as mudanças no clima.

Itália tem várias cidades em alerta vermelho. Na Grécia, continuam os fogos. Noutros pontos do globo, da Índia à Coreia do Sul, as cheias atingem novos recordes. Recordes que são também de temperatura, de Espanha aos EUA.