"Recuos não foram suficientes para um acordo", mas "PS não quer eleições": os momentos-chave da entrevista a Pedro Nuno Santos

Pedro Nuno Santos não quebra o tabu quanto à viabilização do Orçamento do Estado. Em entrevista à CNN Portugal, o líder do PS diz que não tendo chegado a acordo com o Governo só dirá o que vai fazer depois de ver a proposta na íntegra. Recusa ainda estar a empurrar o país para eleições, até porque isso não convém ao partido, e admite estar numa posição muito complicada.