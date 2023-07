Rede ferroviária. Portugal em sentido contrário do resto da Europa (e com 40 anos de atraso face a Espanha)

Em matéria de alta velocidade ferroviária, Portugal leva 40 anos de atraso em relação a Espanha e como se não fossem anos de atraso que cheguem, ainda vai piorar e já a partir desta quinta-feira.

É a partir de amanhã que começa uma nova revolução: comboios diretos de Madrid e Barcelona para as principais cidades francesas. A rede espanhola ferroviária está cada vez mais integrada na grande rede europeia, não só para passageiros como para mercadorias.

Portugal, por seu turno, é o único país da europa que vai investir em linhas com características diferentes. Por isso mesmo, o plano ferroviário do governo já mereceu o chumbo da CIP e da generalidade das associações empresariais com peso no PIB.