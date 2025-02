Passaram 500 dias desde o início da guerra entre Israel e o Hamas.

Passaram 500 dias desde o início da guerra entre Israel e o Hamas.

As duas partes em conflito preparam-se para as negociações da segunda fase do cessar-fogo numa altura em que permanecem em cativeiro continuam 73 reféns.