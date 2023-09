É já no domingo que a Madeira vai a votos. As sondagens dão a vitória ao PSD que, desde logo, nunca perdeu numas regionais no arquipélago.

São 50 anos de poder laranja, que resultaram num desenvolvimento rápido da região, orientada para o turismo, mas que ao mesmo tempo mostra ainda fragilidades na afirmação económica, e enfrenta grandes desafios demográficos e sociais.

A Pordata recolheu os dados daquele que é um retrato estatístico da Madeira.