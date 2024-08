Reino Unido a ferro e fogo: ruas tomadas pela ira anti-imigração

No Reino Unido, a onda de protestos da extrema-direita teve eco em duas dezenas de cidade, incluindo Londres. A violência levou também à detenção de 150 pessoas. Liverpool, Bristol, Manchester ou Belfast na Irlanda foram também palco de manifestações violentas e tiveram como alvo a comunidade imigrante no país. As tensões escalaram de tom depois da morte de três crianças num centro recreativo de Southport por um jovem de 17 anos, nascido no País de Gales, mas cujos pais são naturais do Ruanda. Os motins e contra manifestações deixaram ainda feridos duas dezenas de agentes da polícia. O primeiro-ministro garante usar o "poder absoluto da lei" para travar os protestos.