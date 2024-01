"Reino Unido diz que agiu em legítima defesa, de forma limitada, mas necessária e proporcional"

A decisão do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, de realizar uma ação conjunta com os EUA no Iémen, provocou críticas por parte de alguns partidos da oposição que consideram que o governante deveria ter ouvido todas as forças partidárias, explica Óscar Cordeiro, correspondente da CNN Portugal no Reino Unido.

"O Reino Unido diz que agiu em legitima defesa, de forma limitada no entanto necessária e proporcional, depois do que considera serem ataques ilegais, perigosos e destabilizadores contra navios britânico."