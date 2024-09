Reino Unido quer que os seus cidadãos saiam do Líbano

O Reino Unido já deslocou tropas para o Chipre para retirar cidadãos nacionais do Líbano. A ordem de Keir Starmer é clara: todos os britânicos devem sair imediatamente de Beirute. Já os EUA garantem esforços diplomáticos para evitar o pior. Mas o líder supremo do Irão acusa a América de estar sempre a apoiar Israel e garante: a vitória será do Hezbollah.