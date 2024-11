Reis de Espanha recebidos em Valência com insultos. Sánchez fugiu da multidão e nem o carro escapou

Os reis de Espanha e o primeiro-ministro foram este domingo recebidos em Valência com insultos e pedaços de lama. Os residentes queixaram-se da falta de apoios e disseram ao Rei Felipe VI que chegou à região “quatro dias mais tarde” do que devia. Letízia não conseguiu conter as lágrimas e também ela ouviu os pedidos de ajuda da população. O primeiro-ministro foi-se embora escoltado pelos seguranças, que não impediram o arremesso de pedras e outros objetos para o carro onde seguia Pedro Sánchez.