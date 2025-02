Relação entre Montenegro e a Solverde tem vários anos

A relação entre Luís Montenegro e o grupo Solverde não é de hoje. O primeiro-ministro foi advogado do grupo durante cerca de quatro anos e recebia uma avença mensal de 2.500 euros. Depois, a Solverde passou a pagar 4.500 euros por mês à empresa familiar de Montenegro. Além disso, é público que o primeiro-ministro mantém uma relação de amizade com o presidente do grupo, Manuel Violas.