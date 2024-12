Relatório às mortes durante a greve do INEM ainda sem conclusões

Ainda não há qualquer conclusão, final ou preliminar, do inquérito às 11 mortes ocorridas por alegadas falhas do INEM em dia de greve dos técnicos. A garantia é do inspetor.geral das atividades em saúde. Há ainda em curso uma outra investigação, para saber se os serviços mínimos foram ou não respeitados durante o período da greve.