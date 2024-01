Relógio da Torre dos Clérigos está atrasado. E a culpa é de um turista

O relógio da Torre dos Clérigos, situado na Baixa do Porto, está com um ligeiro atraso de 40 minutos devido a uma avaria provocada por um turista. De acordo com a Irmandade dos Clérigos, responsável pela estrutura, um turista danificou esta segunda-feira um dos veios do relógio. A Irmandade dos Clérigos estima que a reparação do mecanismo deva estar concluída esta quarta-feira de manhã. O responsável pela avaria ainda não foi identificado.