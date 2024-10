Rendas podem subir 2,16% no próximo ano - mas há casos em que podem aumentar 11%

As rendas podem subir 2,16% no próximo ano. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), uma renda de 850 euros pode sofrer um aumento próximo de 20 euros. Nos casos em que as rendas sofreram um travão nos últimos três anos, o INE aponta para aumentos bastante maiores. A especialista em assuntos jurídicos da DECO Proteste Sofia Lima explica estes aumentos