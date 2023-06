Rendimento das famílias sobe 13% após dívidas e despesas essenciais

Apesar das dificuldades que a inflação trouxe para toda a gente, as famílias mais desfavorecidas economicamente são sempre as mais vulneráveis. Mas os dados do Banco de Portugal mostram que, apesar de tudo, essas foram as famílias que mais conseguiram um aumento do rendimento: por um lado porque o emprego cresceu, por outro lado porque beneficiam do aumento das prestações sociais