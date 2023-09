REPMUS 2023: maior exercício com drones militares realizou-se em Tróia

Está a decorrer em Tróia o REPMUS 2023 (Robotic Experimentation and Prototyping using Maritime Uncrewed Systems), o maior exercício do mundo dedicado à experimentação robótica de veículos não-tripulados do mundo. O anfitrião do exercício destinado aos países da NATO é a Marinha Portuguesa e aqui podem ser testados e apresentados os mais recentes drones.