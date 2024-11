Reportagem no Michigan, onde Trump e Harris lutam pelos votos da comunidade árabe

Em busca pela vitória nos estados decisivos, todos os votos contam e os dois candidatos têm passado as últimas semanas a cortejar potenciais eleitores.

Nos arredores de Detroit, no Michigan, vive grande parte da comunidade árabe-americana. E nunca como hoje foram tão seduzidos pelos dois partidos. E percebe-se porquê: a comunidade está zangada com a atual administração por causa do apoio a Israel. Kamala Harris tenta recuperar esse eleitorado que costuma votar democrata. Mas Donald Trump vê aqui uma oportunidade.