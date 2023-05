Repórter TVI: foi abusado em criança, tornou-se um dos mais ricos da Suíça e quer compensar todas as vítimas - Guido Fluri

O passado foi de ocultação e o tema considerado tabu durante muitos anos, mas parecem estar a chegar ao fim os dias de silenciar os abusos sexuais de menores. Uma realidade que atravessa séculos de História e à qual nenhum país escapa. A Suíça é um desses casos.

Apesar de ser considerado um paradigma em matéria de direitos humanos, a verdade é que o pais teve um passado ligado à exploração e abusos infantis em casas de acolhimento, em lares da Igreja e na agricultura.

Uma dessas crianças é hoje um dos homens mais ricos do país. Chama-se Guido Fluri e só conseguiu fazer as pazes com o passado quando agiu em nome de todas as vítimas: começou com uma petição que acabou por alterar a lei do país e reconhecer o sofrimento de 11 mil pessoas. Cada uma delas foi indemnizada com 25 mil francos suíços, cerca de 25,5 mil euros.

O jornalista António Assis Teixeira foi à Suíça conhecer este homem, que agora tem como objetivo aplicar o modelo suíço em todos os países da Europa.