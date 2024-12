Reserva Federal já deixou um aviso: Há decisões de Trump que vão impactar na inflação

Paulo Portas analisa a situação económica dos Estados Unidos e as previsões para o próximo ano, depois de a Reserva Federal ter mostrado alguma reticência quanto à situação que é esperada com o regresso de Donald Trump à Casa Branca. Ainda assim, o comentador diz ter acontecido o esperado: “a Reserva Federal está a fazer o seu papel, tem de controlar a inflação e cuidar do emprego” de modo a tentar evitar ou pelo menos atenuar um regresso da inflação.