Com um tratamento inovador, os resíduos das suiniculturas ficam sem os maus odores e tornam-se num adubo orgânico que, no caso do milho, está a levar a produções recorde no Vale do Lis, em Leiria.

As suiniculturas tornam-se assim uma fonte para restituir matéria orgânica a terras quase esgotadas pelo uso intensivo de adubos. Outra forma é a sementeira de ervas feitas por drone.