Respeitar a diferença através dos brinquedos

Com o aproximar do Natal, muitos pais já pensam em brinquedos para oferecer aos filhos e talvez já tenham reparado numa tendência que está a marcar o setor. São os brinquedos inclusivos, que procuram mostrar a diversidade social, com bonecas de diferentes etnias, tipos de corpo e com deficiências, como por exemplo o síndrome de down. O objetivo é incutir nas crianças o respeito pela diferença e permitir que todas se sintam representadas.