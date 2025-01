No inverno poderá existir um aumento dos sintomas associados à apneia do sono, não só por causa da obstrução nasal, mas também outros fatores. O pneumologista e especialista em sono Carlos Figueiredo aponta que não existe muita "evidência científica sobre a diferença entre inverno e verão no nosso país", no entanto, o ar frio leva a que se registem mais infeções respiratórias, que provocam obstrução nasal e esta "dificulta mais a respiração durante a noite"