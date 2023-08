Revelado novo vídeo de Prigozhin: "Para aqueles que estão a discutir se estou vivo ou morto"

Foi partilhado num canal associado ao grupo Wagner no Telegram um novo vídeo de Yevgeny Prigozhin que terá sido gravado dias antes do incidente com o jato em Moscovo. A data e local em que as imagens foram capturadas não foram verificados por fontes independentes, mas é possível ouvir o então líder dos Wagner a dizer que “está tudo bem” e que “está em África”.