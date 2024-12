"Revistas no Martim Moniz destinaram-se a manter a segurança de todos": PSP nega racismo e discriminação em operações policiais

Passadas 24 horas desde a operação policial no Martim Moniz, a PSP promoveu uma conferência de imprensa para garantir que cumpriu a lei. O Comando Metropolitano de Lisboa explicou que as revistas das pessoas junto a uma parede destinaram-se a manter a segurança e defende que neste bairro era mesmo necessário intervir devido ao "aumento da violência". A polícia diz ainda que procurava armas brancas, depois do registo de 52 agressões com armas brancas. Foi apreendida uma faca e foram detidas duas pessoas - ambas portuguesas