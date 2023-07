Ricardo Mexia: "Esse anátema de suspeição é algo que não faz, de todo, sentido"

Médico que lidera a Junta de Freguesia lisboeta assinou com Patrícia Brito Leitão, uma das militantes do PSD investigada no decurso da operação Tutti Frutti, vários contratos por assessoria ao Executivo. Questionado pela CNN Portugal, Ricardo Mexia diz que as contratações se deveram à necessidade de "ter vários serviços a funcionar", por não existirem "os recursos necessários". "Assim, avançamos com ajustes diretos e processos simplificados. Entretanto já temos vários concursos a decorrer, e portanto quando os processos estiverem concluídos, é expectável que esses serviços deixem de ser necessários", destaca.