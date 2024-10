Ricardo Salgado já foi um dos homens mais ricos, poderosos e influente do país. Mas desde o fim do BES, muito mudou na vida do banqueiro.

Embora mantenha um estilo de vida luxuoso, tem a maior parte do património arrestado e vive da ajuda da filha. Passa a maior parte do tempo em casa, cuidado pela mulher e onde as visitas são cada vez menos.

Para trás ficaram os almoços em restaurantes caros, as viagens extravagantes e as festas.