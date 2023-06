Ricardo Serrano Vieira, advogado da família de Fábio Guerra, defende penas maiores: “Vamos refletir sobre a pena parcelar do homicídio qualificado”

O advogado Ricardo Serrano Vieira, que representa a família de Fábio Guerra, reage à leitura do acórdão. “A única coisa que vamos agora refletir diz respeito à pena parcelar do homicídio qualificado no que diz respeito ao agente Fábio Guerra”, afirmou. E defendeu que a pena poderia ir mais longe.