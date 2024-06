Risco de incêndio: interior do país e a zona do Algarve exigem atenção redobrada

São Brás de Alportel e Tavira estão em risco máximo de incêndio neste domingo. Nos próximos dias, de acordo com o Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA), o risco elevado de incêndio deverá persistir no Algarve e nas regiões do interior do país. Até quinta-feira há pelo menos dois concelhos do Algarve em risco máximo.