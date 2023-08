Risco máximo de incêndio em Portugal. Prepara-se: vêm aí temperaturas acima dos 40 graus

Grande parte de Portugal vai entrar em risco máximo de incêndio. O Instituto do Mar e da Atmosfera prevê que as temperaturas subam acima dos 40 graus em vários distritos. No Alentejo e Vale do Tejo, a onda de calor pode mesmo atingir os 44 graus. A situação vai piorar dia após dia ao longo da semana. O ministro da Administração Interna apela à responsabilidade de todos, mas garante que a Proteção Civil está preparada para o pior.