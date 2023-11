Rogério Alves analisa a discrepância entre a decisão do juiz de instrução criminal e as medidas de coação solicitadas pelo Ministério Público (MP) para os cinco detidos no âmbito Operação Influencer.

Para o comentador, esta discrepância deve-se ao facto de o MP ter "exagerado" ao considerar um "naipe de crimes" aquilo que "afinal eram condutas desprovidas de conteúdo criminal".