Romântica incurável, Taylor Swift é um fenómeno mundial. Mas conhece os 'swifties'?

Com a sétima nomeação para musica do ano, Taylor Swift ultrapassou Lionel Richie e Paul McCarteney no recorde de nomeações nos Grammys. Este não é, aliás, o único recorde batido por Taylor Swift. Ela já era a única mulher a vencer três vezes o prémio 'álbum do ano', que é uma das categorias mais cobiçadas desta cerimónia dos Grammys. E não admira por isso que tenha uma legião de fãs pelo mundo inteiro, incluindo em Portugal. Eles chamam-se swifties, se calhar tem algum a viver em sua casa, neste momento. Até porque são eles que ajudaram a cantora a tornar-se numa das mais recentes bilionárias dos Estados Unidos.