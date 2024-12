Ruas podem ficar mais sujas depois do Natal. Greve no sector do lixo vai afetar vários concelhos do país

Vários concelhos do país vão estar vários dias sem recolha de lixo urbano no período natalício, uma vez que a greve de trabalhadores do sector não é só em Lisboa. As paralisações foram convocadas pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local também para Oeiras, Portimão, Chaves e Guimarães. De entre as reivindicações estão aumentos de 15%, com mínimo de 150 euros, e vencimentos mínimos de 1000 euros no início da carreira