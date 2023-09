Em Espanha, a justiça travou o Governo no caso de Luis Rubiales e determinou que as infrações do presidente da Federação são "graves", e não "muito graves", e dessa forma, o Conselho Superior do Desporto está impedido de suspender o dirigente.

Entretanto, Rubiales publicou um novo comunicado, no qual volta a referir que "em nenhum momento houve qualquer agressão".