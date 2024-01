Se Pedro Nuno Santos foi informado por António Costa sobre a compra das ações dos CTT, as declarações do agora secretário-geral do PS sobre o assunto são “muito graves”. Quem o diz é Rui Rocha, que considera que Pedro Nuno deve dar explicações.

De visita à estação Agualva-Cacém devido à greve dos trabalhadores da IP, o presidente da IL responsabiliza também o ex-ministro das Infraestruturas pela falta de condições na empresa.