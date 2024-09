Rússia ataca Kiev em dia de regresso às aulas. Putin diz aos alunos russos que Zelensky não quer acabar com a guerra

A Rússia voltou a atacar a capital ucraniana esta madrugada. Um bombardeamento em larga escala que atingiu vários distritos, e que coincidiu com o dia de regresso às aulas. Vladimir Putin também esteve esta manhã reunido com estudantes. Disse-lhes que Zelensky não está interessado no fim da guerra e que a ofensiva ucraniana em Kursk não vai travar os avanços russos.