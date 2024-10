Sabe quanto pode vir a ganhar com os novos escalões de IRS? Veja aqui

Está previsto no Orçamento do Estado um alívio no IRS. Os escalões vão ser atualizados, assim como o valor a partir do qual se paga imposto. Por isso, a mudança afeta todos os rendimentos. Há ainda o alargamento do prazo do IRS Jovem. Fizemos as contas e mostramos-lhe quanto pode vir a ganhar a mais em 2025.