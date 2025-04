Saco Azul: Luís Filipe Vieira acredita que julgamento "não vai dar em nada"

Rui Costa e Luís Filipe Vieira cruzaram-se esta quarta-feira no Campus de Justiça para a primeira sessão do julgamento do processo Saco Azul. Ambos são arguidos, tal como a SAD do Benfica e a Benfica Estádio. A acusação é de um esquema de prestação fictícia de serviços informáticos para fazer circular dinheiro no Benfica.