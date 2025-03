"Saiu a sorte grande ao Chega"

O Chega é provavelmente o único partido que hoje está satisfeito, diz Pedro Santos Guerreiro. “Isto nem de encomenda”, acrescenta, “até porque a crise dos deputados do Chega fica esquecida”. As eleições são “a tábua de salvação do primeiro-ministro”, já que o primeiro-ministro “estava num comboio desgovernado e puxou a alavanca da travagem de emergência”: assim, evita a “cozedura lenta” de uma comissão parlamentar de inquérito e tenta relegitimar-se pelo voto, afirma ainda Pedro Santos Guerreiro

Veja o comentário na íntegra no vídeo.