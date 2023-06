“Saldos de Verão: 132% de desconto no trabalhador português”. Tripulantes de cabine da easyJet cumprem último dia de greve pela “igualdade”

Chega este sábado ao fim a greve, convocada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), na easyJet. Ricardo Penarróias, líder sindical, diz que o protesto se prende somente com questões de igualdade salarial, porque existem trabalhadores portugueses na companhia a receber menos 132% do que os homólogo franceses ou alemães.