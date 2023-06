Sandra Gomes tem cancro da mama triplo negativo mas não tem acesso a terapêutica inovadora: “SNS vai deixar-me morrer”

Existe um medicamento que pode aumentar as hipóteses de sobrevivência a um determinado tipo de cancro de mama, mas só está disponível no SNS para 50 doentes. Há dezenas de pessoas de fora do tratamento e o Infarmed tem recusado alguns pedidos para a administração da terapêutica, apesar de ser recomendado pelas equipas médicas. Foi o caso de Sandra Gomes, que, com 40 anos, foi diagnosticada pela segunda vez com carcinoma triplo negativo. Já criou uma nova petição pública para que o programa fique disponível para todos.