Santa Maria da Feira descontente com traçados do TGV. "Estamos abertos a uma terceira opção, que nós e Ovar propusemos. Não foi estudada"

A Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira marcou para as 20:30 desta terça-feira, uma sessão extraordinária para debater as opções apresentadas para a linha de alta velocidade. A população promete marcar presença para mostrar, assim, o desagrado para com as soluções propostas.

Existem duas opções de traçado para a linha do TGV, que vai ligar Lisboa ao Porto e a Câmara de Santa Maria da Feira está, sobretudo, contra a hipótese A: um traçado que irá afetar o parque industrial Lusopark e que, de acordo com a autarquia, vai pôr em causa um investimento superior a cem milhões de euros e inviabilizar mais de mil postos de trabalho.